Звезда «Гарри Поттера» ввел странный запрет для матери

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя во франшизе о Гарри Поттере, в Instagram имеет 11 миллионов подписчиков. Но своей жизнью артист запрещает интересоваться собственной матери.
По словам Фелтона, интернет полнится лживыми сплетнями о нем, а потому огорчать маму не хочется. Страхи Тома намекают на то, что далеко не все слухи являются слухами.
«Это действительно может плохо повлиять на нее. Еще 20 лет назад социальных сетей не было как таковых. Сегодня в интернете можно найти бог знает что. Я запретил маме гуглить информацию обо мне», — рассказал актер порталу ScreenRant.
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