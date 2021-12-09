Звезда «Гарри Поттера» ввел странный запрет для матери

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя во франшизе о Гарри Поттере, в Instagram имеет 11 миллионов подписчиков. Но своей жизнью артист запрещает интересоваться собственной матери.

По словам Фелтона, интернет полнится лживыми сплетнями о нем, а потому огорчать маму не хочется. Страхи Тома намекают на то, что далеко не все слухи являются слухами.