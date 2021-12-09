В США одобрили законопроект о санкциях против нарушающих права уйгуров в Китае

В Конгрессе США одобрили законопроект о предотвращении принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщает C-SPAN.

Согласно законопроекту, США намерены ввести ограничения на импорт товаров из СУАР, а также наложить санкции на физических и юридических лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в СУАР. Пока неизвестно, когда законопроект поступит на подпись президенту страны и одобрит ли он его.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.