Сейм Латвии разрешил привлечь к суду бывшего главу МВД за шпионаж в пользу России

Сейм Латвии разрешил привлечь бывшего главу министерства внутренних дел страны, депутата Яниса Адамсонса к уголовному преследованию за шпионаж в пользу России. Он подозревается в передаче российской разведке данных о ситуации в стране, подготавливаемых законопроектах и отношении балтийских стран к газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает Delfi.

Адамсонс — депутат парламента, он был избран от социал-демократической партии «Согласие». Он служил замполитом на Тихоокеанском флоте СССР, был командиром сторожевого корабля в погранвойсках КГБ, в разведке погранвойск. В Латвии он занимал посты заместителя командующего Военно-морских сил, командующего пограничной службы, министра внутренних дел.

В начале лета Генпрокуратура Латвии запросила у Сейма разрешения на снятие с бывшего министра неприкосновенности, с 11 июня он находится под арестом. Сам политик вину отрицает.