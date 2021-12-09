Саша Барон Коэн похвастался женой-красавицей, с которой вместе 20 лет

Британский комик и актер Саша Барон Коэн похвастался своей женой, актрисой Айлой Фишер.

Супруги, которые обручились в 2010-м, вместе 20 лет. В годовщину отношений звезда «Бората» и «Диктатора» разместил совместные фото с любимой.

В посте знаменитость оставил цитату персонажа Винни Пуха: «Если когда-нибудь настанет день, когда мы не сможем быть вместе, оставь меня в своем сердце. Я останусь там навсегда».

«С юбилеем, любовь моя. Я пишу это, а не вручаю тебе открытку. Продолжительность наших отношений во многом обусловлена нашим местоположением, ведь Голливуд – это надежная защита длительных браков», – добавил он.

Также Саша запостил забавное фото, где появился в футболке с лицом жены.

Заметим, знаменитости воспитывают троих детей: 14-летнюю Олив, 11-летнюю Элул, и сына Монтгомери, которому 6 лет.