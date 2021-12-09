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Принца Гарри не узнают люди на улицах

Никому не нужен: принца Гарри не узнают люди на улицах

Выбирая рождественскую елку на одной из американских ярмарок, принц Гарри опять сел в лужу. Оказалось, что в США мало кто знает супруга Меган Маркл в лицо, путая его с обслуживающим персоналом.

«Меган и Гарри пришли в мой магазин, чтобы мы продали им рождественскую елку. Это было неприятное, но очень интересное событие, ведь вместе с ними в магазине была семья, ребенок которой подбежал к принцу и спросил, не работает ли он здесь?» — вспомнил о курьезе сотрудник елочного магазина в комментарии для Express.

Реакция звездной парочки на конфуз была разной. Меган даже не изменилась в лице, тогда как Гарри эта ситуация вывела из себя.

«Они казались хорошими людьми, честно говоря. Меган была очень доброжелательной, а вот Гарри вел себя очень прохладно!» — рассказывает очевидец.

9 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес

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