Принца Гарри не узнают люди на улицах

Выбирая рождественскую елку на одной из американских ярмарок, принц Гарри опять сел в лужу. Оказалось, что в США мало кто знает супруга Меган Маркл в лицо, путая его с обслуживающим персоналом.

«Меган и Гарри пришли в мой магазин, чтобы мы продали им рождественскую елку. Это было неприятное, но очень интересное событие, ведь вместе с ними в магазине была семья, ребенок которой подбежал к принцу и спросил, не работает ли он здесь?» — вспомнил о курьезе сотрудник елочного магазина в комментарии для Express.

Реакция звездной парочки на конфуз была разной. Меган даже не изменилась в лице, тогда как Гарри эта ситуация вывела из себя.