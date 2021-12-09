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Первые намеки: о чем будет продолжение «Игры в кальмара»

Первые намеки: о чем будет продолжение «Игры в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» стал настоящим хитом стримингового сервиса Netflix, а потому боссы компании сразу заявили о продолжении. Режиссер и автор сценария проекта Хван Дон Хек рассказал журналистам о долгожданном втором сезоне.

По словам создателя сериала, Ги Хун действительно вернется в игру, чтобы остановить кровопролитную вакханалию. Особое внимание будет уделено не менее важному персонажу.

Оказалось, что Фронтмен — бывший победитель игры.

«Что касается Фронтмена, который также был победителем в прошлом, он стал как Дарт Вейдер. Ги Хун после победы стал светлым джедаем, а Фронтмен перешел на темную сторону. Не исключено, что Ги Хун тоже столкнется с ситуацией, которая вынудит его пересмотреть отношение ко многим вещам», — рассказал Хван Дон Хек порталу EW.

9 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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