Первые намеки: о чем будет продолжение «Игры в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» стал настоящим хитом стримингового сервиса Netflix, а потому боссы компании сразу заявили о продолжении. Режиссер и автор сценария проекта Хван Дон Хек рассказал журналистам о долгожданном втором сезоне.
По словам создателя сериала, Ги Хун действительно вернется в игру, чтобы остановить кровопролитную вакханалию. Особое внимание будет уделено не менее важному персонажу.
Оказалось, что Фронтмен — бывший победитель игры.
«Что касается Фронтмена, который также был победителем в прошлом, он стал как Дарт Вейдер. Ги Хун после победы стал светлым джедаем, а Фронтмен перешел на темную сторону. Не исключено, что Ги Хун тоже столкнется с ситуацией, которая вынудит его пересмотреть отношение ко многим вещам», — рассказал Хван Дон Хек порталу EW.
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