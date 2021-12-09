Сейм Латвии разрешил привлечь к суду бывшего главу МВД за шпионаж в пользу России «Вечные» и «Черная Вдова» возглавили рейтинг Google в 2021 году » NASA представила оцифрованную 3D карту поверхности Луны Специалисты занимающиеся художественной компьютерной графикой получили уникальный подарок от космического агентства NASA — подробную 3D топографическую карту лунной поверхности. Проектом руководил дизайнер Эрни Райт. Оцифрованная поверхность Луны может быть скачана любым желающим.





Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) на протяжении 10 лет работал над поверхностью Луны, производил топографическую съемку местности и фотографировал поверхность спутника Земли. В результате работы Райта были интегрированы все необработанные данные и изображения, полученные с LRO. В результате был создан достаточно точный трехмерный рендер CGI Moon Kit Луны., CGI Moon Kit можно загрузить бесплатно. Он содержит все виды данных и изображений, таких как «карта смещения», которая визуализирует топографию с помощью цвета. Дизайнеры смогут воссоздать поверхность Луны со всеми ее реальными пиками и кратерами и использовать для декораций в художественных фильмах или играх. Также такие карты смогут оказать помощь при освоении Луны.