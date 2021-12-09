На вечірці в Єрмака були його друзі з Россії та від Коломойського

Журналісти з’ясували нові подробиці про святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака в президентській резиденції “Синьогора” в Карпатах, куди гостей звозили гелікоптерами ДСНС. Так, гостями були Карл Контрус, який має бізнес у Росії, й бізнес-партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч.

Видання “Українська правда” оприлюднило другу частину розслідування про скандальне свято під назвою “Святкування в Синьогорі, якого “не було”. Про яких гостей ювілею не розповіли Єрмак і Зеленський?”.

“…коли і президент Зеленський, і Андрій Єрмак сказали достатньо, ми публікуємо другу частину нашого розслідування. З нього ви зможете зробити висновки, наскільки слова перших осіб держави відповідають дійсності. І про кого з гостей президент не розповів”, — ідеться в описі відео.

Зокрема, тоді Єрмака привітав австрієць Карл Контрус, який має бізнес в Австрії, Україні й Росії. 2015 року він відвідав відкриття фестивалю “Архітектурне кіно – 2015” в Москві.

“Бізнес у Карла Контруса не простий, а залізничний. Він є серед власників дніпропетровського заводу “Трансмаш”. У Росії Карл Контрус фігурує серед засновників ТОВ “ППМТ”. ТОВ “ППМТ”, як і компанія Контруса в Україні, займається ремонтом залізничного транспорту. В Україні бізнес Контруса отримує державні замовлення та ремонтує українську залізницю, а в Росії – російську”, – зазначили розслідувачі.

Ще одним гостем був бізнес-партнер Ігоря Коломойського, співвласник Студії “Квартал 95”, товариш президента та Андрія Єрмака Тімур Міндіч з родиною.

“Ми надіслали запит в Офіс президента із питанням, чи були присутніми на святкуванні ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції “Синьогора” бізнесмени Тімур Міндіч та Карл Контрус. В Офісі президента назвали наші питання некоректними та зазначили, що станом на сьогодні щодо поставлених нами запитань вже надана абсолютно вичерпна офіційна інформація”, – розповіли журналісти.

Нагадаємо, 21 листопада в президентській резиденції “Синьогора” в Карпатах голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував своє 50-річчя. Він, президент Володимир Зеленський і гості дісталися туди на гвинтокрилах ДСНС.