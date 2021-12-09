Китайцы создали мощную маленькую пушку Гаусса

Исследователи из уханьского Военно-морского инженерного университета разработали 12-сантиметровую пушку Гаусса. Как сообщает South China Morning Post, дульная энергия оружия составляет 150 Джоулей. Это сравнимо с огнестрельными винтовками малого калибра.

Пушка Гаусса разгоняет снаряды с помощью электромагнитных сил, как и рельсотрон. Но если в рельсотроне снаряд движется между двумя контактными рельсами, на первом этапе являясь частью электрической цепи, то в пушке Гаусса для его разгона используются электромагнитные катушки.

Коэффициент полезного действия такой установки существенно ниже, чем у рельсотрона, поэтому военных она интересует в меньшей степени. Например, у американского ручного электромагнитного ускорителя масс GR-1 ANVIL дульная энергия — 85 Джоулей, примерно как у мощных пневматических винтовок. При этом она почти метр в длину и весит девять килограмм.

Чжан Сяо (Zhang Xiao) и ее коллеги из уханьского Военно-морского инженерного университета разработали электромагнитный ускоритель масс длиной 12 сантиметров, что сравнимо с пистолетом. Дульная энергия этого оружия — 150 Джоулей, как у ряда огнестрельных винтовок калибра .22. Китайская пушка Гаусса состоит из трех электромагнитных катушек, питающихся от аккумуляторной батареи. Других подробностей про нее не сообщается.