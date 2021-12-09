Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года

Институт цвета Pantone назвал главный оттенок будущего года — это синий с фиолетово-красным подтоном. Цвет получил название Pantone 17-3938 Very Peri. Особенность нового цвета состоит в том, что впервые при определении цвета года был создан новый оттенок, а не выбран уже имеющийся в ассортименте.

Создание нового цвета впервые в истории нашей программы «Цвет года» отражает происходящие глобальные преобразования и инновации. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом влиять на идеи и эмоции, вовлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым нюансом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами,

— представила оттенок Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.

https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/104340-institut-tcveta-pantone-sozdal-dlya-2022-goda-novyy-ottenok.html