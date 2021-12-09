Фракция ХДС/ХСС пригрозила РФ сверхмощными новыми санкциями — посол

Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) призвала новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины и пригрозила президенту РФ Владимиру Путину сверхмощными новыми санкциями, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага — ХДС/ХСС — выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины и пригрозила Путину сверхмощными новыми санкциями», — написал Мельник в Twitter в четверг.