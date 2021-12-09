Дженнифер Лоуренс сыграет основательницу Theranos Элизабет Холмс в фильме Apple

Дженнифер Лоуренс, которую вскоре можно будет увидеть в картине «Не смотри вверх», сыграет главную роль в фильме об основательнице компании Theranos Элизабет Холмс от Apple.

Как сообщает Variety, фильм «Дурная кровь» снимет режиссер Адам МакКей («Игра на понижение», «Не смотри вверх»).

Историю взлета и падения Theranos рассказал в книге «Дурная кровь: секреты и ложь в Силиконовой долине» лауреат Пулитцеровской премии Джон Каррейроу — его сочинение и ляжет в основу фильма.

Картина расскажет историю Холмс — химика и предпринимательницы, чья инновационная методика исследования крови должна была стать прорывом в области медицинских технологий, но оказалась недейственной. Компания Theranos, успех которой сделал Холмс одной из самых богатых женщин США, была разоблачена как мошенническая и закрыта спустя 15 лет после создания.

Дата выхода байопика не определена.