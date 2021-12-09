Древнеегипетская элита 5800 лет назад пила густое, похожее на кашу, пиво

Новое исследование показывает, что около 5800 лет назад древнеегипетская элита пила густое пиво, похожее на кашу. Исследователи проанализировали фрагменты глиняной посуды, найденной в Иераконполисе, древнем городе и нынешнем месте археологических раскопок на юге Египта. Они обнаружили остатки пива в пяти банках соломенного цвета с плоским дном, которые, вероятно, использовались для перевозки пива оптом.



В четырех сосудах из тонкой глины, покрытых черной крышкой, в форме стаканов также были обнаружены остатки пива, что позволяет предположить, что их можно использовать для питья и сервировки. Пиво было не просто основным продуктом питания для живых, но «символом статуса и власти», важным в элитных пиршествах и погребальных ритуалах «в этой жизни и в следующей». Это была бы «густая каша» — скорее всего, мутная и сладкая с низким содержанием алкоголя — в основном из пшеницы, ячменя и травы.



Исследователи проанализировали фрагменты глиняной посуды, найденной в Иераконполисе, археологическом памятнике на юге Египта.

Иераконполис — крупное место для изучения додинастических и ранних династических периодов Египта. Огромное многокомпонентное место когда-то было большим городом, еще до пирамид. Оно включало в себя самые первые крупномасштабные пивоваренные и пищевые заводы Египта, церемониальный центр и кладбище, свидетельствующее о ранней мумификации.

К настоящему времени в Иераконполисе было обнаружено более десятка древних пивоварен, хотя полная информация о рецептах является «предметом продолжающихся исследований». Новое исследование возглавил Цзяцзин Ван, археолог из Дартмутского университета в Нью-Гэмпшире. «Пиво, вероятно, было похоже на густую кашу, сильно отличавшуюся от IPA [индийских светлых элей], которые мы пьем сегодня», — сказал Ван. «Пиво, вероятно, было основным продуктом питания, потребляемым всеми, и в то же время его также потребляли ритуально в особых случаях».

Ван и его коллеги использовали метод, называемый анализом остатков микрофоссилий, на 33 фрагментах керамических сосудов из города Иераконполис.



Фрагменты датируются периодом между 3800 и 3600 годами до нашей эры, примерно за 600 лет до времен правления первого египетского фараона, которого ученые считали Нармером.



Нармер — первый египетский фараон, считается основателем Первой династии и первым царем объединенного Египта.

В ранний династический период пивовары, вероятно, добавляли бобовые и клубни в качестве крахмалистых добавок для увеличения сбраживаемого сахара и аромата, делая пиво «смесью из нескольких ингредиентов».

Новое исследование было опубликовано в Журнале антропологической археологии .