Алек Болдуин удалил свой аккаунт в Твиттере из-за нападок

Актер удалил свой Твиттер-аккаунт спустя пару дней после того, как дал интервью каналу ABC касательно произошедшей на съемках фильма «Раст» трагедии.

Напомним, в октябре на съемках вестерна «Раст» в Нью-Мексико Алек Болдуин, отыгрывая сцену, выстрелил из реквизитного пистолета в сторону камеры. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в нем по неизвестным до сих пор причинам оказались патроны боевые. В результате выстрела был ранен режиссер и погибла оператор Галина Хатчинс.

Долгое время Болдуин не давал интервью. Недавно же актер поговорил с журналистом канала ABC и сказал, что не считает себя виновным в смерти Галины Хатчинс и что по закону он также не несет ответственности за случившееся.

Видимо, интервью вызвало крайне негативную реакцию пользователей. Спустя несколько дней и Алек Болдуин, и его жена, которая все это время поддерживала мужа, удалили свои аккаунты в Твиттере.

Напомним также, что несколько человек, работающих на проекте «Раст», заявили, что съемочный процесс был очень плохо организован, а именно небрежно и халатно, что никто не придерживался мер безопасности и что в частности Болдуин любил пострелять на площадке просто так.