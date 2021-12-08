В России разрешили без суда вскрывать машины, оцеплять дома и проникать в квартиры по доносам, и стрелять в безоружных » Видимость до 500 метров: Киевскую область 9 декабря окутает туман По данным Sinoptik.ua, в четверг 9 декабря в Киевской области ожидается туман, который рассеется только к вечеру (примерно к 20:00). Он сократит видимость на дорогах до 500 метров. Если поездку никак не удается отложить, не забывайте про дистанцию и придерживайтесь скоростного режима! Пешеходам рекомендуем заранее позаботиться о светоотражающих наклейках, нашивках или других элементах пассивной безопасности на одежде и рюкзаках, особенно у детей. Помните, что в условиях плохой видимости и гололеда даже опытные водители могут не справиться с управлением.