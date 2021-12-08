В России разрешили без суда вскрывать машины, оцеплять дома и проникать в квартиры по доносам, и стрелять в безоружных

В России значительно усилии возможность силовых структур безнаказанно вскрывать машины, оцеплять дома и проникать в квартиры по доносам и стрелять в безоружных. Новый закон стал дает силовикам больше прав чем в свое время в СССР.

Государственная Дума РФ в среду в третьем, окончательном чтении утвердила резонансный законопроект о существенном расширении полномочий работников силовых структур.Документ, внесенный правительством в мае 2020 года, дает право полицейским проводить вскрытие транспортных средств, если это необходимо «для спасения жизни граждан или предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Присутствие владельца при этом не обязательно — достаточно оповестить его в течение 24 часов. При этом сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

Кроме того, полиция получает право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Кроме того, расширяются полномочия полицейских по проникновению в жилые помещения. Сейчас силовики могут делать это, если нужно задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В новой редакции закон разрешит проникать в дома людей без процессуального статуса. Для этого будет достаточно указания потерпевших или очевидцев, если они считают, что тот или иной человек мог совершить преступление.

Изначальная версия проекта, утвержденная Думой в прошлом году, также радикально расширяла полномочия полицейских по работе с огнестрельным оружием. Сейчас закон разрешает применять его при задержании, если преследуемое лицо пытается прикоснуться к оружию правоохранителя.

Эту норму планировали сделать шире: стрелять можно, если гражданин «совершает «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Но в итоге этот пункт было решено изъять. «Законопроект вызвал большой интерес общественности», — говорил в ноябре заместитель председателя комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Тем не менее, согласно закону, сотрудник полиции может стрелять и в безоружных. Для этого достаточно, чтобы у человека был «предмет, конструктивно схожий» или «внешне неотличимый от настоящего оружия», а его действия были расценены как «сопротивление и нападение».

Законопроект разработан для «усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан», говорится в пояснительной записке.