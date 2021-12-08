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В Израиле разработают автономные дроны для очистки солнечных ферм

Компания из Израиля Solar Drone вместе с производителем дронов Airobotics создает систему дронов, которые будут очищать солнечные панели, которые находятся в труднодоступных местах.

Конфигурация квадрокоптеров позволит им работать в суровых погодных условиях — квадрокоптер будет скрыт в защищенной от непогоды док-станции, расположенной недалеко от солнечных панелей.

Эта система с определенным интервалом открывает дверцы и выпускает коптер, чтобы тот совершал облет. Чтобы улучшить позиционирование устройств, в них встроены лидары и камеры.

Каждая панель будет обрабатываться чистящей жидкостью, а после работы беспилотник вернется в док-станцию. Если необходимо, роботизированная система заменит разряженный аккумулятор и опустевшую емкость с очистителем на полную.

В компании-разработчике заявили, что система будет на 25% экономичнее, чем другие технологии очистки солнечных панелей. Кроме этого, БПЛА не будет касаться самих панелей, что сведет к минимуму риск повредить их.

8 декабря, 2021 | Category: Видео, Израиль, Наука, Новости

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