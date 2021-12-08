В Бангладеш 20 студентов приговорили к казни за политическое убийство

В Бангладеш 20 студентов приговорили к смертной казни за политическое убийство мужчины, который критиковал правительство страны в социальных сетях. Об этом сообщает Deccan Herald.

По информации издания, изувеченное тело 21-летнего Абрара Фахада нашли в общежитии. За несколько часов до этого он выложил пост в Facebook с критикой премьер-министра Шейх Хасины из-за заключенного ранее соглашения с Индией.

По данным следствия, молодого человека шесть часов избивали битой для крикета. Виновными по этому делу признали 25 однокурсников жертвы, пятеро из них получили пожизненные тюремные сроки. Отец Фахада заявил, что удовлетворен решением суда. Он понадеялся, что приговоры скоро будут исполнены.