Определен город с самыми длинными в мире дорожными пробками

Навигационный сервис Inrix проанализировал движение на дорогах в крупных городах мира и выяснил, что самый интенсивный трафик — в Лондоне.

Британская столица в нынешнем году возглавила рейтинг мест с самыми длинными пробками.

По данным Inrix, за этот год лондонские водители в среднем потратили на преодоление заторов 148 часов — всего на 1% меньше, чем до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и значительно больше, чем в других мегаполисах.

На втором месте по загруженности дорог оказался Париж — там в этом году водители в среднем простояли в пробках 140 часов.

Третье место «досталось» Брюсселю (134 часа), а четвертое и пятое — за Москвой (108) и Нью-Йорком (102).

Что характерно, в прошлом году Лондон занимал 16-е место рейтинга. Как полагают эксперты, загрузка трасс повысилась в начале пандемии с появлением в британской столице большого числа велодорожек, ради которых власти вынуждены были урезать ширину автомобильных шоссе.