Названы лучшие сериалы года

Главным шоу 2021 года стал «Локи». Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», а в категории комедийных проектов на первом месте оказался «Я никогда не…».

Исполнитель главной роли в «Локи» Том Хиддлстон был удостоен награды «Лучший актер на телевидении», а среди артисток первое место заняла Эллен Помпео. В номинациях «лучший киноактер» и «лучшая киноактриса» награды получили Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.

«Черная вдова» с участием Йоханссон была признана фильмом года, «Круэллу» отметили в категории «драма», а из комедийных картин выбрали ленту «Главный герой». Лучшим семейным фильмом был назван «Лука», лучшим экшн-проектом — «Шан-Чи и легенда десяти колец».