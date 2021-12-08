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Названы лучшие сериалы года

Названы лучшие сериалы года по версии Peopleʼs Choice Awards. Список победителей опубликован на сайте премии.

Главным шоу 2021 года стал «Локи». Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», а в категории комедийных проектов на первом месте оказался «Я никогда не…».

Исполнитель главной роли в «Локи» Том Хиддлстон был удостоен награды «Лучший актер на телевидении», а среди артисток первое место заняла Эллен Помпео. В номинациях «лучший киноактер» и «лучшая киноактриса» награды получили Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.

«Черная вдова» с участием Йоханссон была признана фильмом года, «Круэллу» отметили в категории «драма», а из комедийных картин выбрали ленту «Главный герой». Лучшим семейным фильмом был назван «Лука», лучшим экшн-проектом — «Шан-Чи и легенда десяти колец».

8 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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