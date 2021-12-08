Какой телевизор выбрать — LCD, LED, QLED или OLED?

В течение многих лет телевизор был одним из основных электронных устройств в каждом доме и квартире. В связи с очень быстрым развитием новейших технологий на рынке появляются все более крупные и совершенные телевизоры, экраны которых излучают чрезвычайно реалистичное и четкое изображение. Но как выбрать лучшее устройство и купить смарт телевизор, который будет долго наслаждаться высоким качеством изображения?

Новейшие технологии, используемые в экранах телевизоров

Время от времени на телеэкранах появляются новые обозначения в виде загадочных сокращений. Для некоторых расшифровать их значение легко и совершенно очевидно, но у людей, не интересующихся современными технологиями и электроникой, могут возникнуть проблемы с этим. Мы постараемся объяснить значение названий, встречающихся на последних моделях телевизоров, и поможем выбрать лучший вариант.

Для создания современных экранов используются следующие технологии:

ЖК-дисплей

LED

QLED

OLED

LCD и LED телевизоры

ЖК-дисплей — одна из самых старых технологий, используемых при производстве современных плоских экранов, используемых не только в телевизорах, но и в планшетах, ноутбуках и смартфонах. Их недостаток в том, что ЖК-панели не могут излучать свет сами по себе, поэтому потребовалась дополнительная подсветка позади них. Первоначально для освещения ЖК-панелей использовались лампы, которые работали так же, как люминесцентные лампы, но со временем их заменили светодиоды. Интересно, что замена ламп CCFL (то есть люминесцентных ламп) на светодиоды привела к изменению названия ЖК-экранов на светодиодный телевизор через некоторое время. Подводя итог, можно сказать, что светодиодные телевизоры имеют ту же панель, что и ЖК-экраны, единственная разница заключается в способе их освещения.

Современные экраны QLED

Для создания QLED-экранов использовалась структурно модифицированная ЖК-панель , в которой использовались так называемые квантовые точки. Основное отличие состоит в том, что светодиоды, освещающие ЖК-панель белым светом, заменены на синие светодиоды. Вам интересно, что происходит с квантовыми точками? Их задача — изменить синий свет, излучаемый светодиодами, на дополнительные основные цвета, то есть красный и зеленый, что значительно улучшает качество изображения. Таким образом, изображение, создаваемое экранами QLED, более полное и лучше отражает реальность., цвета более яркие и насыщенные, чем в случае ЖК- и светодиодных телевизоров. Однако это не означает, что мы имеем дело с огромным технологическим прорывом, разница между ЖК-телевизорами и телевизорами QLED совсем не велика.

Технология OLED — настоящий прорыв

Наконец, созданы панели, которые не нуждаются в дополнительном освещении, так как сами излучают свет. Благодаря этому OLED-экраны могут обеспечивать идеальную черноту изображения, что ранее было невозможно с ЖК-панелями с постоянной подсветкой и даже с QLED. OLED-панели изготовлены из органических светодиодов, которые нанесены методом печати на специальные панели. Эта технология раньше использовалась в смартфонах и планшетах. Только LG решила использовать эту технологию в телевизорах с широкой диагональю. Однако у него есть свои недостатки. Органические диоды относительно быстро перегорают, и на экране появляются постоянные остаточные изображения. Все время эта технология дорабатывается и совершенствуется, чтобы увеличить ее долговечность.

Какой телевизор выбрать?

Ответить на этот вопрос совсем непросто. Если исходить из того, что мы заботимся о наилучшем качестве изображения и большой диагонали экрана, наиболее важными являются телевизоры QLED и OLED. Выбор может быть облегчен за счет разницы в цене, но телевизоры, изготовленные с использованием обеих технологий, имеют очень схожие цены, а купить такие телевизоры можно на сайте https://eldorado.ua/led/c1038962/. Тем не менее, светодиодные телевизоры по-прежнему очень популярны, что является хорошим выбором, если у нас нет особо высоких ожиданий. Их диагональ экрана достаточно велика, чтобы обеспечить нам комфорт при просмотре фильмов или других программ дома. К тому же это оборудование, которое должно безупречно работать даже несколько лет.