Как не ошибиться в выборе межкомнатных дверей

Чтобы выбор межкомнатных дверей не имел негативных последствий, следует подойти к данному вопросу как можно более детально.

Первое, что неизбежно повлияет на эксплуатационные свойства дверей, это материал изготовления изделия.

Межкомнатные двери могут быть изготовлены из:

пластика;

стекла;

ДСП и МДФ;

дерева.

Двери из пластмассы считаются самыми водостойкими, дешёвыми и простыми в уходе. Однако срок их службы достаточно небольшой.

Двери со стеклянными вставками или полностью состоящие из стекла очень прочные, но требуют особого ухода. Это связано с тем, что на глянцевых поверхностях сильно заметны пыль, жир, отпечатки пальцев и другие загрязнения. Такие двери находятся в среднем ценовом сегменте, но цена значительно колеблется в зависимости от качества стекла и декора.

Двери, изготовленные из МДФ, обладают высокой прочностью и очень устойчивы к влаге. Их внешний вид напрямую зависит от выбранного покрытия.

Деревянные двери считаются дорогими, но отличаются высокой прочностью и качеством. Но и у них есть несколько недостатков:

Из-за большого веса они нуждаются в установке дополнительных петель. Не устойчивы к воде, поэтому со временем могут разбухать. Склонны со временем рассыхаться.

Устранить данные недостатки невозможно, но если нет сильных перепадов микроклимата, деревянная дверь хорошего качества будет служить на протяжении долгого времени.

Двери, изготовленные из ДСП, имеют сходства с дверями из МДФ, но отличаются по качеству и цене. У них ниже цена и, соответственно, качество. Также они обладают большим весом, поэтому нуждаются в дополнительном усилении. По влагостойкости уступают дверям из МДФ. Внешний вид изделия напрямую зависит от покрытия.

Как учесть тип помещения, где планируется установка двери

Для кухни, ванны и санузла необходимо особо внимательно подбирать двери. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть устойчивость дверей к влаге и перепадам температур.

Если в санузел или ванную комнату планируется установить стеклянную дверь, лучше выбрать модель из матового стекла.

Выбор замков и ручек

Замок в виде защёлки бывает магнитный или пружинный.

Магнитные замки чаще устанавливаются на двустворчатые двери и работают практически бесшумно. Их цена, как правило, на 20-30% выше, чем у других видов замков, но они являются более безопасными и эстетичными.

Пружинные замки иногда работают жёстко. Плюс ко всему, если полотнище открыто, есть риск зацепиться одеждой или поцарапаться об него.

Ручка – деталь, которая больше всего подвержена износу. Желательно выбирать качественные ручки от известных производителей. Бренд TERMINUS использует самые современные технологии при изготовлении дверей. Ручка не должна иметь острых углов и элементов.

Проверка качества при покупке

Удостоверьтесь, что на двери отсутствуют “волны”. Для этого необходимо посмотреть на дверь с разных сторон при косых световых лучах. При ручном нажатии на дверь не должно быть прогибов. Проверьте дверь на наличие паутинок и трещин на покрытии. У моделей, сделанных из стекла, необходимо определить толщину и материал. Обратите внимание на кромку: облицовочные стыки должны быть плотными и не иметь зазоров.

Важно учесть: