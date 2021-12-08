Как не ошибиться в выборе межкомнатных дверей

Чтобы выбор межкомнатных дверей не имел негативных последствий, следует подойти к данному вопросу как можно более детально.
Первое, что неизбежно повлияет на эксплуатационные свойства дверей, это материал изготовления изделия.
Межкомнатные двери могут быть изготовлены из:
- пластика;
- стекла;
- ДСП и МДФ;
- дерева.
Двери из пластмассы считаются самыми водостойкими, дешёвыми и простыми в уходе. Однако срок их службы достаточно небольшой.
Двери со стеклянными вставками или полностью состоящие из стекла очень прочные, но требуют особого ухода. Это связано с тем, что на глянцевых поверхностях сильно заметны пыль, жир, отпечатки пальцев и другие загрязнения. Такие двери находятся в среднем ценовом сегменте, но цена значительно колеблется в зависимости от качества стекла и декора.
Двери, изготовленные из МДФ, обладают высокой прочностью и очень устойчивы к влаге. Их внешний вид напрямую зависит от выбранного покрытия.
Деревянные двери считаются дорогими, но отличаются высокой прочностью и качеством. Но и у них есть несколько недостатков:
- Из-за большого веса они нуждаются в установке дополнительных петель.
- Не устойчивы к воде, поэтому со временем могут разбухать.
- Склонны со временем рассыхаться.
Устранить данные недостатки невозможно, но если нет сильных перепадов микроклимата, деревянная дверь хорошего качества будет служить на протяжении долгого времени.
Двери, изготовленные из ДСП, имеют сходства с дверями из МДФ, но отличаются по качеству и цене. У них ниже цена и, соответственно, качество. Также они обладают большим весом, поэтому нуждаются в дополнительном усилении. По влагостойкости уступают дверям из МДФ. Внешний вид изделия напрямую зависит от покрытия.
Как учесть тип помещения, где планируется установка двери
Для кухни, ванны и санузла необходимо особо внимательно подбирать двери. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть устойчивость дверей к влаге и перепадам температур.
Если в санузел или ванную комнату планируется установить стеклянную дверь, лучше выбрать модель из матового стекла.
Выбор замков и ручек
Замок в виде защёлки бывает магнитный или пружинный.
Магнитные замки чаще устанавливаются на двустворчатые двери и работают практически бесшумно. Их цена, как правило, на 20-30% выше, чем у других видов замков, но они являются более безопасными и эстетичными.
Пружинные замки иногда работают жёстко. Плюс ко всему, если полотнище открыто, есть риск зацепиться одеждой или поцарапаться об него.
Ручка – деталь, которая больше всего подвержена износу. Желательно выбирать качественные ручки от известных производителей. Бренд TERMINUS использует самые современные технологии при изготовлении дверей. Ручка не должна иметь острых углов и элементов.
Проверка качества при покупке
- Удостоверьтесь, что на двери отсутствуют “волны”. Для этого необходимо посмотреть на дверь с разных сторон при косых световых лучах. При ручном нажатии на дверь не должно быть прогибов.
- Проверьте дверь на наличие паутинок и трещин на покрытии.
- У моделей, сделанных из стекла, необходимо определить толщину и материал.
- Обратите внимание на кромку: облицовочные стыки должны быть плотными и не иметь зазоров.
Важно учесть:
- Такие технические характеристики как теплосбережение и шумоизоляция. Наиболее низкие показатели по этим параметрам имеет стеклянная и раздвижная дверь. Изделия из дерева и МДФ обладают наилучшей шумоизоляцией и теплосбережением.
- Дверные петли должны проворачиваться с лёгкостью, замки – закрываться и открываться без приложения усилий, ручки – удобно нажиматься.
- Вся фурнитура должна подходить к дизайну выбранной двери.
- Обратите особое внимание на петли, замки, ручки и направляющие. Они должны быть сделаны из металла, а не из пластика.
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