Иньяцио Кассис избран новым президентом Швейцарии

Парламент Швейцарии избрал министра иностранных дел Иньяцио Кассиса новым президентом страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Кассис сменит нынешнего швейцарского лидера Ги Пармелена 1 января 2022 года. Выбор 60-летнего главы МИД фактически является формальностью, так как год назад он был избран вице-президентом.

В Швейцарии парламент выбирает президента сроком на один год из числа членов Федерального совета. Занимающий должность президента является формальным главой государства, так как основное руководство страной осуществляет Федеральный совет. Согласно правилам, президента нельзя переизбирать на второй срок.

Иньяцио Кассис первый президент из итальянско-говорящего региона Тичино. Политик входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом Медицинской ассоциации Швейцарии, является членом Свободной демократической партии либералов.