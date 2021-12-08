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Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе взлетели на 9,4 процента в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду, 8 декабря, поднявшись до 1219 долларов. Стоимость январских фьючерсов на нидерландском хабе TTF превысила 1200 долларов впервые с 18 октября. На момент написания заметки тысяча кубометров газа торговалась по 1186 долларов.

Цены на газ растут на новостях о том, что США будут добиваться блокировки газопровода «Северный поток-2», если Россия вторгнется на Украину. О перспективах военной агрессии со стороны Москвы в последнее время пишут западные СМИ.

8 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США

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