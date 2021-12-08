Названы лучшие сериалы года В Израиле разработают автономные дроны для очистки солнечных ферм » Цены на газ в Европе взлетели Цены на газ в Европе взлетели на 9,4 процента в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду, 8 декабря, поднявшись до 1219 долларов. Стоимость январских фьючерсов на нидерландском хабе TTF превысила 1200 долларов впервые с 18 октября. На момент написания заметки тысяча кубометров газа торговалась по 1186 долларов. Цены на газ растут на новостях о том, что США будут добиваться блокировки газопровода «Северный поток-2», если Россия вторгнется на Украину. О перспективах военной агрессии со стороны Москвы в последнее время пишут западные СМИ.