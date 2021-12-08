Букмекер Вильям Хилл на украинском рынке

История букмекерской конторы Вильям Хилл начинается еще с прошлого столетия, когда ставки были чем-то новым и запретным. На рынок украинского онлайн гемблинга компания вышла несколько лет назад, но сразу завоевала пользователя. Сегодня это крупнейший букмекер с качественным обслуживанием, выгодными выплатами и лицензионной деятельностью. Для пользователя БК William Hill в Украине предлагает большой выбор спортивных ставок с самыми выгодными коэффициентами и высокой отдачей.

Букмекер ориентируется на любителей футбола и скачек, поэтому вариации этих ставок в нем больше всего. Для украинцев ставки на футбол самые любимые, так что каждый сможет выбрать матч, на который захочет поставить.

Ставки у букмекера

Чтобы перейти к ставкам в Вильям Хилл, пользователь должен зарегистрироваться у этого букмекера. Регистрация предполагает внесение данных в систему и создание игрового аккаунта для участника. Далее игрок может делать депозиты на счет и приступать к ставкам. Подобным образом происходит подготовка к игре и в https://betting.ua/bk/slots-city/. На главной странице сайта букмекера представлен полный список ставок, которые можно сделать. Игроку доступны одновременно множество видов спортивных событий и ставить можно в них на различные критерии. Чем больше коэффициент отображается при ставке, тем крупнее выплата получится у игрока в результате выигрыша.

Система бонусов в БК

БК старается регулярно поощрять своих клиентов всевозможными бонусами. Первым из них считается Приветственный, что активируется сразу же после регистрации в компании. Приветственный бонус состоит из 3 бесплатных ставок, которые полагаются участнику. Важно учитывать основные условия по внесению депозита (не все методы оплаты активируют данный бонус). Бонусными поощрениями считается возврат 15% за проигравшую лошадь на скачках, повторная ставка для матчей в режиме Live, freebet. Любой вид бонуса должен использоваться игроком для фиксирования ставок. Особенность бонусов в Вильям Хилл заключается в том, что они не имеют денежный вид, а мотивируют игрока к новым, более выгодным ставкам.