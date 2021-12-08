Адель откровенно заговорила об экстремальном похудении

Со своим отцом Адель помирилась, когда он уже лежал на смертном одре, а лейтмотивом нового альбома, как оказалось, стал развод с мужем. Обо всем этом поп-звезда рассказала в эфире CBS, а 18 декабря шоу «Вечер с Адель» выйдет на Первом канале. В ходе передачи поп-икона, помимо прочего, дала эксклюзивное интервью Опре Уинфри.

«Мне кажется, в новом альбоме я развожусь с мужем. С отцом мы обрели мир в отношении друг друга как раз, когда он умирал, и ощущение зияющей пустоты исчезло. На радикальное похудение пошла, желая преодолеть состояние тревоги и ощущение раздвоения. Чувствовала, что я сама здесь, а мое тело где-то на другой планете», — цитирует Адель Первый канал.

Кроме того, певица расскажет о дружбе с Меган Маркл и принцем Гарри, об отношениях с сыном, а также затронет другие темы, интересные ее фанатам.