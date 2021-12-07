В Бразилии компанию Meta оштрафовали на два миллиона долларов из-за глобального сбоя в работе Facebook

Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало бразильское подразделение компании Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, на из-за «некачественного предоставления услуг».

Штраф выписали из-за глобального сбоя, произошедшего в работе сервисов компании 4 октября. Сбой затронул в Бразилии свыше 91 тысячи пользователей Facebook, более 90 тысяч пользователей Instagram и более 156 тысяч пользователей WhatsApp.

«Произошел явный сбой в предоставлении услуг, в результате чего пострадали миллионы потребителей в Бразилии и во всем мире. Несмотря на то, что услуга [по использованию соцсетей и мессенджеров] не оплачивается, компания получает прибыль от пользователей, а, значит, имеет отношения с потребителями», — заявил глава управления Фернанду Капес.

4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, продолжавшийся около шести часов. Он стал одним из самых серьезных в истории Facebook. В предыдущий раз аналогичный по значимости инцидент произошел в 2019 году, когда соцсеть была полностью недоступна около часа и целый день работала с перебоями.