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Ученые — в космосе значительно ускоряется старость

Ученые выяснили, что в космосе значительно ускоряется старость. Основная причина в повышенной нагрузке на организм в невесомости.

Новое исследование обнаружило еще одну проблему для астронавтов: в условиях микрогравитации старость будет наступать раньше, сообщает портал Cursorinfo.

Соответствующее исследование проводилось в самолете, который летел по параболической траектории, чтобы воссоздать условия микрогравитации, наблюдаемые в космосе.

Как оказалось, условия микрогравитации пагубно сказываются на здоровье астронавтов, заставляя их организмы изнашиваться быстрее.

7 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости

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