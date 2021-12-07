Ученые — в космосе значительно ускоряется старость

Ученые выяснили, что в космосе значительно ускоряется старость. Основная причина в повышенной нагрузке на организм в невесомости.
Новое исследование обнаружило еще одну проблему для астронавтов: в условиях микрогравитации старость будет наступать раньше, сообщает портал Cursorinfo.
Соответствующее исследование проводилось в самолете, который летел по параболической траектории, чтобы воссоздать условия микрогравитации, наблюдаемые в космосе.
Как оказалось, условия микрогравитации пагубно сказываются на здоровье астронавтов, заставляя их организмы изнашиваться быстрее.
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