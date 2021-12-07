New York Times: Асад и его семейство превратили Сирию в наркогосударство Sony и Marvel уже планируют продолжение «Венома» » Ученые — в космосе значительно ускоряется старость Ученые выяснили, что в космосе значительно ускоряется старость. Основная причина в повышенной нагрузке на организм в невесомости. Новое исследование обнаружило еще одну проблему для астронавтов: в условиях микрогравитации старость будет наступать раньше, сообщает портал Cursorinfo. Соответствующее исследование проводилось в самолете, который летел по параболической траектории, чтобы воссоздать условия микрогравитации, наблюдаемые в космосе. Как оказалось, условия микрогравитации пагубно сказываются на здоровье астронавтов, заставляя их организмы изнашиваться быстрее.