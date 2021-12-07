Нью-Йорк вводит обязательную вакцинацию для всех частных предприятий

Нью-Йорк вводит обязательную вакцинацию на всех частных предприятиях города с 27 декабря, объявил мэр Билл де Блазио в своем постановлении, которое затронет тысячи работников и станет самым масштабным подобным решением из тех, что должны вступить в силу в США.

Де Блазио заявил телекомпании MSNBC, что это решение было необходимым упреждающим шагом против вируса, поскольку в Нью-Йорке уже выявлено семь случаев нового и высокозаразного штамма «омикрон». Требование затронет около 184 тысяч предприятий.

«Мы должны учитывать «омикрон» как новый фактор. У нас похолодало, и это создает дополнительные проблемы со штаммом «дельта». У нас будут праздничные мероприятия», – заявил де Блазио.

В Нью-Йорке растет заболеваемость COVID-19. По данным городского департамента здравоохранения, в среднем регистрируется более полутора тысяч новых случаев в день.