Том Холланд сыграет новую неожиданную роль вместо паука «Вечные» обогнали «Дюну» в прокате » Культовую компанию The Walt Disney впервые за почти 100 лет возглавит женщина Председателем совета директоров культовой американской компании The Walt Disney с 31 декабря станет Сюзан Арнольд — первая женщина, которая возглавит ее за 98 лет ее существования. Об этом говорится в заявлении компании. Известно, что Арнольд заменит на посту председателя совета директоров Роберта Айгера, который в прошлом году покинул пост главного исполнительного директора Disney и в конце 2021 года уже полностью отходит от руководства компанией. Сообщается, что Арнольд 14 лет была членом совета Disney и с 2018 года занимала должность независимого главного директора. По словам Айгера, эта женщина — “идеальный выбор” на его место и в дальнейшем компания “имеет хорошие возможности для успеха”. Уточняется, что новая глава обещает “служить долгосрочным интересам акционеров” и сотрудничать с исполнительным директором Бобом Чапеком. Также известно, что Арнольд на протяжении последних 8 лет была исполнительной директоршей инвестиционной компании Carlyle Group и занимала менеджерские должности в компании потребительских товаров Procter and Gamble и сети быстрого питания Mcdonald’s. Несколько других руководителей Disney объявили о планах уйти из компании до конца 2021 года. Так, увольняется творческий директор студии Disney Алан Хорн, президент и главный креативный директор Disney Branded Television Гари Марш и генеральный юрисконсульт компании Алан Браверман.