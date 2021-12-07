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Культовую компанию The Walt Disney впервые за почти 100 лет возглавит женщина

Культовую компанию The Walt Disney впервые за почти 100 лет возглавит женщина

Председателем совета директоров культовой американской компании The Walt Disney с 31 декабря станет Сюзан Арнольд — первая женщина, которая возглавит ее за 98 лет ее существования. Об этом говорится в заявлении компании.

Известно, что Арнольд заменит на посту председателя совета директоров Роберта Айгера, который в прошлом году покинул пост главного исполнительного директора Disney и в конце 2021 года уже полностью отходит от руководства компанией.

Сообщается, что Арнольд 14 лет была членом совета Disney и с 2018 года занимала должность независимого главного директора.

По словам Айгера, эта женщина — “идеальный выбор” на его место и в дальнейшем компания “имеет хорошие возможности для успеха”.

Уточняется, что новая глава обещает “служить долгосрочным интересам акционеров” и сотрудничать с исполнительным директором Бобом Чапеком.

Также известно, что Арнольд на протяжении последних 8 лет была исполнительной директоршей инвестиционной компании Carlyle Group и занимала менеджерские должности в компании потребительских товаров Procter and Gamble и сети быстрого питания Mcdonald’s.

Несколько других руководителей Disney объявили о планах уйти из компании до конца 2021 года. Так, увольняется творческий директор студии Disney Алан Хорн, президент и главный креативный директор Disney Branded Television Гари Марш и генеральный юрисконсульт компании Алан Браверман.

7 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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