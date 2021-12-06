Избыточная смертность в России за период пандемии коронавируса превысила миллион человек

В октябре в России впервые с начала эпидемии коронавируса избыточная смертность за месяц превысила 100 тысяч человек. Такой вывод делают ученые после обработки данных Росстата о смертности в октябре, опубликованных 3 декабря. Скорее всего, в ноябре рекорд смертности был обновлен, а число «избыточно умерших» за время эпидемии к началу декабря уже превысило миллион. Россия по абсолютной численности избыточно умерших обошла США и, таким образом, вышла на второе место в мире после Индии, по которой, однако, есть только неофициальные оценки.

У 68 734 умерших COVID-19 точно или предположительно стал основной причиной смерти. У 1141 человека он способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. У 5018 пациентов он «не повлиял на наступление смерти».

Как отмечает РБК, в октябре официальное число смертей от COVID-19 как основной причины и общая смертность среди заболевших коронавирусом стали максимальными за месяц с начала пандемии (данные за ноябрь пока не обнародованы).

Предыдущий официальный максимум был зафиксирован в июле 2021 года. Тогда в России за месяц умер 50 421 человек с коронавирусом. Из них у 44 128 человек COVID-19 точно или предположительно стал основной причиной смерти.

С учетом октябрьских данных за все время пандемии в России умерли почти 538 тысяч человек с коронавирусом, у более чем 460 тысяч из них инфекция стала непосредственной причиной смерти.

В реальности, вероятно, от коронавируса умерло еще больше людей: официальная статистика регулярно не учитывает часть умерших и переболевших. Избыточная смертность в октябре превысила 100 тысяч: и это тоже рекордное значение с начала эпидемии. Всего с начала эпидемии избыточная смертность составила почти миллион человек.