Болдуин удалил аккаунт в Twitter после выхода интервью о гибели оператора

Известно, что у артиста было два подтвержденных профиля в Twitter, в одном из которых он публиковал посты чаще. Болдуин удалил наиболее активную страницу.

Почему Болдуин решил так сделать, неизвестно. Представители кинозвезды отказались комментировать ситуацию.

22 октября стало известно, что во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэл Соуза получил ранения.