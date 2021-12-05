Впервые в мире и только в Израиле заработала пиццерия-робот

В Израиле начнет работать первая в мире полностью роботизированная пиццерия. И делать, и продавать пиццу в ней, а также убирать помещение будут роботы.



Об этом стало известно в субботу, 27 ноября. Новинку запустит компания Pizza Hut Israel совместно с израильским стартапом Hyper food robotics. Расположена роботизированная пиццерия будет в торговом центре «Дрорим», на перекрестке Бней-Дрор (шоссе номер 4), севернее Раананы.

Роботы будут делать тесто, раскатывать его до идеальной густоты, отмерять порции сыра и кетчупа, класть всевозможные добавки, загружать все это в печь, выгружать из печи, охлаждать и упаковывать. Пицца должна получиться стандартная, а вот упаковка необычная: класть в нее готовую пиццу будут не сверху, как мы привыкли, а сбоку. Роботизированным манипуляторам так удобнее. Мониторинг и контроль над процессом обеспечат более 20 камер наблюдения и 120 датчиков.

Время изготовления одной пиццы – около 9 минут. Такая пиццерия сможет в непрерывном режиме (24/7) делать до 60 пицц в час. Разработчики особо подчеркивают, что производство пиццы будет водосберегающим, нетоксичным, экологически чистым и энергосберегающим. Этому будет способствовать то, что размещаться такая пиццерия будет (как когда-то Cofix) в стандартном 12-метровом контейнере для перевозки грузов, разделенном на две температурные зоны. Это обеспечит заведению должную мобильность.

«Контейнер – значит, никаких проблем с архитекторами, привязкой к местности и так далее. – говорит генеральный директор Pizza Hut Israel Уди Шамай, который возглавил и стартап Hyper food robotics. – Если мы увидим, что ошиблись с местом, где установлена пиццерия-робот, и место не бойкое, то просто переедем и все».

По словам генерального директора, если начинание с пиццерией-роботом окажется успешным, это поможет решить еще одну глобальную проблему, резко обострившуюся с эпидемией коронавируса – нехватку персонала для заведений быстрого питания. Работа там тяжелая, требующая известной квалификации, но непрестижная. Лучше, если ее будут выполнять роботы.

https://detaly.co.il/pitstseriya-robot-vpervye-v-mire-i-tolko-v-izraile-video/