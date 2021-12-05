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Ученые: Ядерная война разрушит озоновый слой и превратит Землю в пекло

Взрыв водородной бомбы© СС0

Вместо «ядерной зимы», которую обсуждали в годы «холодной войны», в случае ядерной бомбардировки на Земле наступит небывалая жара. Об этом сообщает сайт Science Alert, излагающий результаты последних исследований сотрудников Института Руггерса в Нью-Джерси.

Результатом ядерной войны станут выбросы в атмосферу огромного количества сажи и разрушение озонового слоя, которое приведет к «разогреву» стратосферы и последствиям, фатальным как для оставшихся в живых людей, так и для сельского хозяйства.

«Важно помнить о том, что такие страны, как Индия и Пакистан, наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как в отношении США и России имеет место обратная ситуация», — говорит климатолог Чарльз Барден. — Наше исследование показывает, что в случае глобального или локального ядерного конфликта вам не избежать последствий вне зависимости от того, в какой точке вы находитесь на Земле».

5 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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