Ученые нашли необычный способ распознать диабет

По данным ученых, 28 процентов людей с диабетом среди испытуемых лишились всех зубов. Это объясняется тем, что высокий уровень сахара в крови может мешать поступлению ферментов, которые поддерживают состояние полости рта.

Помимо этого, из-за диабета может появиться избыточный налет на зубах, который спровоцирует пародонтит. Медики рекомендуют пациентам с повышенным уровнем сахара в крови избегать большого количества крахмала в пище.