США нанесли удар по главарю «Аль-Каиды»

Согласно полученной телеканалом информации, удар по главарю группировки был совершен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба на северо-западе страны. По словам Урбана, первичный анализ показывает возможность жертв среди мирных граждан. Проводится расследование последствий удара.

Телеканал также отметил, что отправил в Белый дом запрос с просьбой прокомментировать информацию, однако ответа так и не получил.