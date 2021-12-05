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США нанесли удар по главарю «Аль-Каиды»

США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» (г в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя командования ВС США Билла Урбана.

Согласно полученной телеканалом информации, удар по главарю группировки был совершен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба на северо-западе страны. По словам Урбана, первичный анализ показывает возможность жертв среди мирных граждан. Проводится расследование последствий удара.

Телеканал также отметил, что отправил в Белый дом запрос с просьбой прокомментировать информацию, однако ответа так и не получил.

5 декабря, 2021 | Category: США
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