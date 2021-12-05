США нанесли удар по главарю «Аль-Каиды»

США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» (г в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя командования ВС США Билла Урбана.
Согласно полученной телеканалом информации, удар по главарю группировки был совершен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба на северо-западе страны. По словам Урбана, первичный анализ показывает возможность жертв среди мирных граждан. Проводится расследование последствий удара.
Телеканал также отметил, что отправил в Белый дом запрос с просьбой прокомментировать информацию, однако ответа так и не получил.
Leave a Reply