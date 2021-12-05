Шварценеггер на вертолете и танке отправился спасать Новый год

К знаменитому актеру дошло письмо от фаната, который просит о помощи. Только вот почта «задержала» послание на 30 лет, потому Арнольд Шварценеггер получил его лишь сейчас. Но лучше поздно, чем никогда — Шварц садится в вертолет и летит спасать новогоднее настроение.
Звучит фантастично? Ничего удивительного, ведь речь идет о рекламном ролике игры World Of Tanks, в котором снялся «Железный Арни».
Последние несколько лет Арнольда Шварценеггера всеми силами пытались «затащить» в компьютерную игру про танки, и вот теперь, накануне Нового года, легендарный актер наконец согласился.
«С танками меня связывает давняя история. Мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями! Мечта фанатов этой игры сбылась. Так что отложи праздничное печенье и готовься к новогоднему наступлению вместе со мной!» — объяснил Арнольд в ролике.
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