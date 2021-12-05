Шварценеггер на вертолете и танке отправился спасать Новый год

К знаменитому актеру дошло письмо от фаната, который просит о помощи. Только вот почта «задержала» послание на 30 лет, потому Арнольд Шварценеггер получил его лишь сейчас. Но лучше поздно, чем никогда — Шварц садится в вертолет и летит спасать новогоднее настроение.

Звучит фантастично? Ничего удивительного, ведь речь идет о рекламном ролике игры World Of Tanks, в котором снялся «Железный Арни».

Последние несколько лет Арнольда Шварценеггера всеми силами пытались «затащить» в компьютерную игру про танки, и вот теперь, накануне Нового года, легендарный актер наконец согласился.