Россия готова повторить в Нагорном Карабахе «донбасский сценарий»

По мнению авторов ресурса, красноречивыми признаками готовности к реализации «донбасского сценария» является подчеркивание роли российских миротворцев, «благодаря которым все еще живы дети Карабаха».

Также их тревожит назначение главой русской общины Александра Бордова, «который оказался выпускником российской Академии ФСБ». В нем видят второго Игоря Стрелкова, бывшего командующего сооруженными силами непризнанной республики ДНР, действия которого сыграли важную роль в перерастании событий в Донбассе в вооруженный конфликт.

«Мы видим непонятную активность по созданию „русского мира“ в Карабахе. Москва пытается применить в Азербайджане свои излюбленные рецепты», — сообщают авторы сайта.

Баку рассматривает Карабах как территорию Азербайджана и подчеркивает, что российские миротворцы, вошедшие туда год назад, находятся там временно. Иную позицию занимает президент Армении Армен Саркисян, считающий, что присутствие миротворцев РФ «имеет огромное значение и для региональной политики, и для возможных переговоров о статусе Карабаха».