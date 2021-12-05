 
«  
  »

Россия готова повторить в Нагорном Карабахе «донбасский сценарий»

Россия наращивает влияние в Нагорном Карабахе, надеясь повторить там «донбасский сценарий». Об этом сообщает в своем блоге азербайджанский портал Radius.

По мнению авторов ресурса, красноречивыми признаками готовности к реализации «донбасского сценария» является подчеркивание роли российских миротворцев, «благодаря которым все еще живы дети Карабаха».

Также их тревожит назначение главой русской общины Александра Бордова, «который оказался выпускником российской Академии ФСБ». В нем видят второго Игоря Стрелкова, бывшего командующего сооруженными силами непризнанной республики ДНР, действия которого сыграли важную роль в перерастании событий в Донбассе в вооруженный конфликт.

«Мы видим непонятную активность по созданию „русского мира“ в Карабахе. Москва пытается применить в Азербайджане свои излюбленные рецепты», — сообщают авторы сайта.

Баку рассматривает Карабах как территорию Азербайджана и подчеркивает, что российские миротворцы, вошедшие туда год назад, находятся там временно. Иную позицию занимает президент Армении Армен Саркисян, считающий, что присутствие миротворцев РФ «имеет огромное значение и для региональной политики, и для возможных переговоров о статусе Карабаха».

5 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  