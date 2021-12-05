 
«  
  »

На самое значимое ТВ-событие года позовут рэперов

«Пробиваем потолок»: на самое значимое ТВ-событие года позовут рэперов

Перерыв финального матча в американском Супербоуле традиционно считается самым дорогим рекламным временем на телевидении. Для музыкантов, выступить на супербоуле также большая честь: в историю вошли знаменитые выступления Принца, Мадонны и других.

В этом году организаторы решили порадовать общественность неожиданной коллаборацией: после долгого затворничества и госпитализации на публике появится крестный отец гангста-рэпа Доктор Дре. Сопровождать знаменитого рэпера и битмейкера будут выросшие под его крылом, сверхпопулярные рэп исполнители, Снуп Догг и Эминем.

Как сообщает Hollywood Life, еще одним звездным участником станет многократный обладатель «Грэмми» Кендрик Ламар.

«В этом году мы пробиваем потолок в деле создания коллабораций» — похвастался один из организаторов мероприятия.

5 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  