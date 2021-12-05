На самое значимое ТВ-событие года позовут рэперов

Перерыв финального матча в американском Супербоуле традиционно считается самым дорогим рекламным временем на телевидении. Для музыкантов, выступить на супербоуле также большая честь: в историю вошли знаменитые выступления Принца, Мадонны и других.

В этом году организаторы решили порадовать общественность неожиданной коллаборацией: после долгого затворничества и госпитализации на публике появится крестный отец гангста-рэпа Доктор Дре. Сопровождать знаменитого рэпера и битмейкера будут выросшие под его крылом, сверхпопулярные рэп исполнители, Снуп Догг и Эминем.

Как сообщает Hollywood Life, еще одним звездным участником станет многократный обладатель «Грэмми» Кендрик Ламар.