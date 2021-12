Израильский SPIKE LR2: теперь и для Бразилии Шарлиз Терон заметили на пляже в Мексике слегка потолстевшей » Леди Гагу назвали лучшей актрисой за роль в «Доме Гуччи» Премия Общества кинокритиков Нью-Йорка объявила победителей 2021 года, и в их число попала знаменитая американская актриса Леди Гага. За роль Реджани Гуччи она получила награду «Лучшей актрисы», а компанию ей составил Бенедикт Камбербэтч за роль в последнем фильме «Власть пса». Премия Нью-Йоркского кинокритического круга проводится еще с 1935 года. Ее основала Ванда Хейл из издания New York Daily News. Такую премию присуждают актерам и другим представителям кинематографа от имени 30 кинокритиков из нью-йоркских ежедневных и еженедельных газет, журналов, интернет-изданий. В 2021 году звание «лучших» присвоили звездам, которые больше всего поразили актерской игрой суровых кинокритиков. К примеру, Леди Гага, сыгравшая в фильме «Дом Гуччи» жену известного итальянского дизайнера, тоже получила награду за лучшую женскую роль. В обзорах House of Gucci Гага была отмечена как выдающаяся личность, а критики назвали ее актерскую игру «невероятно веселой и трогательной», а также отметили, что у нее «есть дар прирожденной актрисы, что позволяет читать ее эмоции, сдерживая при этом крошку тайны». Сама же Гага недавно рассказала New York Times, что работа с режиссером Ридли Скоттом над «Домом Гуччи» не имеет себе равных. Я должна сказать следующее, Ридли: не так много мужчин, которые являются режиссерами, позволили бы женщине быть уродливой в кадре. Когда я постарела и у меня были сцены, где я была в этом волнующем, отчаянном состоянии, он принял уродство этого персонажа, и это следует похвалить… Я ценю, что Ридли взял что-то вроде «сексуального убийства» и позволил этому быть уродливым, – комментировала Гага. Другие победители

Относительно Камбербэтча, то он получил звание «лучшего актера» за главную роль в фильме «Власть пса». А вот лучшим фильмом, по версии критиков, стал «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car) японского режиссера Рюсуке Хамагучи. Победители этого года будут награждены на гала-ужине NYFCC, который запланирована на 10 января в Tao Downtown. Вот полный список победителей 2021 года:

Лучший фильм: «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car) Лучшая операторская работа: «Вестсайдская история» (West Side Story) Лучший сценарий: «Лакричная пицца» (Licorice Pizza) Лучший «первый» фильм: «Незнакомая дочь» (The Lost Daughter) Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, «Власть пса» (The Power of the Dog) Лучший анимационный фильм: «Митчеллы против Машин» (The Mitchells vs. the Machines) Лучший актер: Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса» Лучшая женская роль: Леди Гага, «Дом Гуччи» Лучший научно-популярный фильм: «Беги» (Flee) Лучшая женская роль второго плана: Кэтрин Хантер, «Макбет» (The Tragedy of Macbeth) Лучший фильм на иностранном языке: «Худший человек на свете» (The Worst Person in the World) Лучший актер второго плана: Коди Смит-Макфи, «Власть пса» Стоит добавить, что премии, которые проводятся за определенное время до Оскара, имеют немалое влияние на Американскую киноакадемию, которая определяет будущих победителей. Поэтому, есть все шансы увидеть Гагу, Камбербэтча и других звезд в номинациях на Оскар-2022.