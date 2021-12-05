Глава Минобороны Украины назвал цену нападения России

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил украинский министр. По его словам, Евросоюз также ждет продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.

Резников также отметил, что война с Россией положит конец международному порядку, основанному на принципах права. Он заявил, что нападение России откроет «новую эру глобальной нестабильности». «На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины», — добавил Резников.