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Глава Минобороны Украины назвал цену нападения России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал цену, которую Европе придется заплатить в случае российского вторжения на украинскую территорию. Его цитирует «УНИАН».

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил украинский министр. По его словам, Евросоюз также ждет продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.

Резников также отметил, что война с Россией положит конец международному порядку, основанному на принципах права. Он заявил, что нападение России откроет «новую эру глобальной нестабильности». «На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины», — добавил Резников.

5 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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