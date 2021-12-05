Джордж Клуни рассказал, как отказался от 35 миллионов долларов за день съёмок в рекламе авиакомпании «союзной страны»
«Если это отнимет у меня хоть минуту сна, оно того не стоит».
Актёр поделился историей в интервью изданию The Guardian, которое он дал в преддверии выхода своей картины «Нежный бар». По словам Клуни, он отказался от крупного гонорара из-за внутреннего конфликта.
Артист не уточнил, про какую страну и авиакомпанию идёт речь.
В интервью Клуни также рассказал, почему перестал сниматься так часто, как прежде, и стал больше времени уделять режиссуре.
Драма «Нежный бар» режиссёра Джорджа Клуни выйдет в ограниченный прокат 17 декабря, а с 7 января 2022 года она станет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime. В картине снялись Бен Аффлек, Кристофер Ллойд, Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться») и Лили Рэйб («Улыбка Моны Лизы»). Фильм расскажет историю молодого человека из Лонг-Айленда, который в отсутствие отца сближается с посетителями бара своего дяди.
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