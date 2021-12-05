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Джордж Клуни рассказал, как отказался от 35 миллионов долларов за день съёмок

Джордж Клуни рассказал, как отказался от 35 миллионов долларов за день съёмок в рекламе авиакомпании «союзной страны»
«Если это отнимет у меня хоть минуту сна, оно того не стоит».

Актёр поделился историей в интервью изданию The Guardian, которое он дал в преддверии выхода своей картины «Нежный бар». По словам Клуни, он отказался от крупного гонорара из-за внутреннего конфликта.

Мне предложили 35 миллионов долларов за один день съёмок в рекламе авиакомпании, но я поговорил со своей женой Амаль, и мы решили, что оно того не стоит.

Компания была связана со страной, которая хоть и союзник США, но к её действиям иногда возникают вопросы. В итоге я подумал, что если это отнимет у меня хоть минуту сна, то оно того не стоит.

Джордж Клуни
актёр, режиссёр

Артист не уточнил, про какую страну и авиакомпанию идёт речь.

В интервью Клуни также рассказал, почему перестал сниматься так часто, как прежде, и стал больше времени уделять режиссуре.

В общем-то, просто не так много подходящих ролей. Ну и послушайте, у меня нет необходимости сниматься. Этим летом, после того, как мне исполнилось 60 лет, у нас с женой был разговор. Я сказал ей: «Я всё ещё могу сниматься, и мы оба любим то, чем мы занимаемся. Но нам нужно следить за тем, чтобы не растрачивать наше время бездумно и продолжать наслаждаться жизнью».

Джордж Клуни
актёр, режиссёр

Драма «Нежный бар» режиссёра Джорджа Клуни выйдет в ограниченный прокат 17 декабря, а с 7 января 2022 года она станет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime. В картине снялись Бен Аффлек, Кристофер Ллойд, Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться») и Лили Рэйб («Улыбка Моны Лизы»). Фильм расскажет историю молодого человека из Лонг-Айленда, который в отсутствие отца сближается с посетителями бара своего дяди.

5 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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