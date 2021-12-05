Джиллиан Андерсон сыграет в готическом триллере с Кристианом Бэйлом

Обнародован каст нового остросюжетного фильма «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye) с Кристианом Бэйлом в главной роли.

Как сообщает Deadline, на съемочной площадке к актеру присоединятся Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Роберт Дювалль, Тимоти Сполл и Люси Бойнтон, а также Фред Хекинджер, Тоби Джонс, Саймон МакБерни и др.

Режиссером и сценаристом ленты выступит Скотт Купер («Недруги», «Оленьи рога»).

«Бледно-голубой глаз» основан на одноименном романе Луиса Бэйарда 2006 года. По сюжету, молодой Эдгар Аллан По с бывалым детективом расследует серию убийств, произошедших в Вест-Пойнтском военном училище в 1830 году.

Съемки, стартовавшие на прошлой неделе, продлятся до конца февраля. Даты выхода нет.