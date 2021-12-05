Британские ученые «продлили» пандемию коронавируса до 2026 года

Сотрудники научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE) «обрадовали» мир, сообщив, что пандемия коронавируса продлится самое меньшее до конца 2026 года. Об этом сообщается на правительственном сайте.

Впрочем, они признают, что этот срок может сократиться при существенном увеличении темпов вакцинации, и указывают на то, что стабилизация эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве связана именно с успехом прививочной кампании.

«SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет», — сообщает SAGE. При этом ученых тревожит обнаружение в Великобритании случаев заражения штаммом «омикрон», который может вызвать новую волну коронавируса.

Они указывают на множество нерешенных вопросов — неясность насчет того, как может эволюционировать вирус, насколько долго будет сохраняться вакцинная защита, а также насколько долго действует иммунитет после повторного заражения.