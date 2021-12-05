Байден хочет обсудить с Путиным ситуацию в киберсфере и Украину

Владимир Путин и Джо Байден обсудят во время разговора по видеосвязи, который назначен на 7 сентября, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, включая тревожную ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что президент США готов «подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В пятницу помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что два лидера готовы обсуждать двусторонние дела и вопросы международной повестки, в том числе события и процессы, происходящие в Иране, Афганистане и на Украине. Что до самого Джо Байдена, то он объявил как о готовности «провести долгий разговор» с российским коллегой, так и о том, что он не признает «красных линий», обозначенных другими государствами, а также анонсировал подготовку мер по сдерживанию России на случай агрессивных действий последней против Украины.

Тема нападения России на Украину этой зимой — одна из постоянных тем, будоражащих в течение последнего месяца мировые СМИ.