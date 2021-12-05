 
«  
  »

Байден хочет обсудить с Путиным ситуацию в киберсфере и Украину

Владимир Путин и Джо Байден обсудят во время разговора по видеосвязи, который назначен на 7 сентября, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, включая тревожную ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что президент США готов «подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В пятницу помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что два лидера готовы обсуждать двусторонние дела и вопросы международной повестки, в том числе события и процессы, происходящие в Иране, Афганистане и на Украине. Что до самого Джо Байдена, то он объявил как о готовности «провести долгий разговор» с российским коллегой, так и о том, что он не признает «красных линий», обозначенных другими государствами, а также анонсировал подготовку мер по сдерживанию России на случай агрессивных действий последней против Украины.

Тема нападения России на Украину этой зимой — одна из постоянных тем, будоражащих в течение последнего месяца мировые СМИ.

5 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  