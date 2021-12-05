Астрологи раскрыли топ-5 самых плохих жен по знаку зодиака

Известно, что характер человека во многом зависит от того, под каким знаком зодиака он был рожден. Касается это и отношений в семье. Если с некоторыми женщинами строить отношения просто и комфортно, то другие становятся наказанием для своих вторых половин. Об этом сообщает Пятый канал.

Переменчивых Близнецов творческая натура часто толкает на актерство. Преданность не их конек, представительницы знака любят флиртовать и вызывать восхищение. Поэтому интрижки на стороне — вполне вероятны. Однако, обладая хорошей интуицией, они не потерпят подобного от своего партнера. Кроме того, домашняя рутина для Близнецов скучна, что плохо сказывается на порядке в доме.

Львы часто оказываются эгоистичными — в семейном союзе это та сторона, которая привыкла брать, а не отдавать. Представительницы знаков любят дорогие подарки и повышенное внимание. Только так можно завоевать их расположение, но неизвестно — надолго ли. При разводе женщины-Львы также стараются навязать свои правила: за то, что они считают своим, борьба будет вестись до последнего, а несогласные с этим горько пожалеет

Рожденные под знаком Скорпиона любят играть первую скрипку. Они требуют подчинения, а свои желания ставят превыше всего. Влюбиться в представительницу этого зодиакального знака легко: они славятся своим умением соблазнять, обаянием и сексуальностью. Однако вдали от посторонних глаз Скорпионы способны устроить истерику или даже грандиозный скандал, если поставили целью добиться желаемого.

Также требовать подчинения от супругов будут Стрельцы. Мужчинам в браке с представительницами знака уготована роль подкаблучника. Мужу предстоит выполнять прихоти своей супруги. При первом удобном случае Стрельцы попытаются переложить на мужчину даже также такие традиционно отводимые женщинам занятия, как приготовление пищи или уборка квартиры.

Милые и всепонимающие Рыбы частенько меняются после вступления в брак. Ласка и чувственность могут неожиданно обернуться обидчивостью и истеричностью. Поводом к таким проявлениям может, например стать, слишком позднее возвращение мужа с работы. Однако, стоит заметить, что во многом это зависит от настроения. Когда Рыбы пребывают в благоприятном расположении духа, они будут по-настоящему радовать своего избранника.