Звезда «Гарри Поттера» снимется в антологии Гильермо Дель Торо

Звезда мистического сериала «Прислуга» Руперт Гринт примет участие еще в одном жанровом проекте — антологии «Кабинет редкостей», которую снимет для Netflix Гильермо Дель Торо. Гринт присоединился к актерскому составу сериала, в котором на момент написания заметки числятся Эсси Дэвис, Люк Робертс, Эндрю Линкольн, Ф. Мюррэй Абрахам, Глинн Термен, Бен Барнс, Элпидия Каррильо, Ханна Голуэй, Криспин Гловер, Деметриус Гросс, Дэвид Хьюлет, Тим Блейк Нельсон, Себастьян Роше и Питер Уэллер.

Панос Косматос, Дженнифер Кент и Винченцо Натали напишут сценарии и снимут отдельные эпизоды сериала, в котором Дель Торо выступит исполнительным продюсером и одним из шоураннеров. «Кабинет редкостей» Дель Торо представляет собой коллекцию историй, которые, по словам Netflix, призваны бросить вызов традиционным представлениям об ужасах. От жутких до сказочных, от готических до гротескных и классически страшных, восемь мрачных историй, включая две оригинальные работы Дель Торо, будут воплощены в жизнь командой сценаристов и режиссеров, лично выбранных постановщиком фильма «Форма воды».

Гринт привлек к себе внимание Дель Торо ролью в «Прислуге» стриминга Apple TV+, которой он, по словам известного режиссера, практически затмил всех остальных актеров. Гринт примет участие в специальном выпуске «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», посвященном 20-летию с момента выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень».