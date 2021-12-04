Японский врач рассказал о неожиданной пользе темного шоколада

Японский терапевт Юма Мори раскрыл неожиданную пользу темного шоколада, — у любителей регулярно употреблять этот продукт снижается риск инфаркта, передает журнал Diamond online.

Как пояснил врач, в темном шоколаде присутствует много полезных веществ, в частности флавонолы. Они, по словам медика, активируют синтез оксида азота внутри кровеносных сосудов. В свою очередь, оксид азота расширяет сосуды, и давление снижается.

При этом Мори указал, что многие отказываются от шоколада, полагая, что продукт вызывает кариес. Специалист подчеркнул, что молочный шоколад в большом количестве на самом деле вреден.