Умовою Путіна для прямих переговорів із Зеленським є арешт Порошенка, — Юрій Луценко

Чинна влада фальсифікує кримінальні провадження проти п’ятого президента України, адже арешт лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка є умовою глави Кремля Володимира Путіна для початку переговорів з чинним главою України Володимиром Зеленським.

Про це ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів на “5 каналі“.

Він пояснив, що у Путіна існує власний “чорний список”, до якого потрапляють особисті вороги лідера країни-агресора.

«В них є умова Путіна. Прямі переговори, на які так хоче поїхати Зеленський, почнуться, коли будуть арештовані головні вороги Путіна. І там є чорний список. Перший – Порошенко, другий – Турчинов, третій – Яценюк і так далі. Там усе це стоїть. Він іде по чорному списку Путіна, бо інакше його не приймають туди, куди він так хоче», — Юрій Луценко.

Луценко підкреслив, що Банкова у прагненні зустрічі з Путіним готова фальсифікувати справи проти проукраїнських політиків.

https://newsua.one/news-politics/58141-umovoyu-putina-dlya-pryamih-peregovoriv-iz-zelenskim-e-.html