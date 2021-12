Ридли Скотт публично унизил российского критика

Легендарный режиссер Ридли Скотт четырежды осыпал нецензурной бранью Антона Долина во время интервью. Мэтру категорически не понравились вопросы популярнейшего российского критика, из-за чего он пришел в праведную ярость.

После заявления Долина о том, что новый фильм Скотта «Последняя дуэль» получился реалистичнее, чем «Робин Гуд» или «Царство небесное», Ридли окончательно вышел из себя:

«Sir, f**k you, f**k you, thank you very much, f**k you. Go f**k yourself, go on, sir, go on».