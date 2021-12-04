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Ридли Скотт публично унизил российского критика

«А дед-то с перцем»: Ридли Скотт публично унизил российского критика

Легендарный режиссер Ридли Скотт четырежды осыпал нецензурной бранью Антона Долина во время интервью. Мэтру категорически не понравились вопросы популярнейшего российского критика, из-за чего он пришел в праведную ярость.

После заявления Долина о том, что новый фильм Скотта «Последняя дуэль» получился реалистичнее, чем «Робин Гуд» или «Царство небесное», Ридли окончательно вышел из себя:

«Sir, f**k you, f**k you, thank you very much, f**k you. Go f**k yourself, go on, sir, go on».

Долин опубликовал вставку с этим интервью на своем личном канале, но в субтитрах на этом моменте почему-то прописано: «Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен». Такую «оплошность» кинокритика предсказуемо заметили комментаторы в соцсетях:

«А дед-то с перцем», «Зачем субтитры-то так стыдно править? Мы все прекрасно слышим и так!», «Долин получил по заслугам».

4 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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